Москва, 14 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Компания «Открытая мобильная платформа» открыла приём заявок на участие в тестировании мобильной операционной системы «Аврора». Об этом сообщается на сайте проекта.

Dell's Official Flickr Page Смартфон

Участникам тестовой программы компания предоставит во временное использование смартфон с предустановленной операционной системой и набором приложений. Пользователи должны будут протестировать различные функции системы и предоставить обратную связь разработчикам.

Тестирование будет производиться на российских смартфонах Inoi R7. Разработчики надеются выявить недостатки в создаваемой операционной системы и повысить удобство её использования в реальных условиях.

Разработка российской мобильной операционной системы «Аврора» ведётся с 2016 года на базе Sailfish OS. В 2020 году разработка была удостоена премии «Безопасная информационная среда» в номинации «Отечественный защищенный программный продукт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил расширить использование российской системы «Аврора» в медицинских, образовательных и иных бюджетных учреждениях.