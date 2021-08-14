* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:02 — REGNUM Главной задачей боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас заключается в распространении представления среди мировой общественности о неизбежности захвата террористами всей территории Афганистана. Но, по словам генерал-лейтенанта Майкла Клаессона, который руководил вооруженными контингентами Швеции в стране, следует понимать, что полностью контролировать какую-либо территорию в Афганистане практически невозможно. Об этом он заявил 14 августа в эфире телеканала SVT.

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14 августа агентство Associated Press со ссылкой на местного афганского депутата Хому Ахмади сообщило, что талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) находятся всего в 11 километрах к югу от Кабула. Однако генерал-лейтенант Клаессон к данной информации относится сдержанно:

«Если вы были в Афганистане, то знаете, как трудно на самом деле контролировать какой-либо район. И это означает, что наступление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда дело доходит до непосредственного контроля за территорией, должно быть воспринято, скорее, не с долей скепсиса, но просто следует помнить, что речь не идет о полном, то есть тотальном контроле над территорией».

«С другой стороны, они очень хотят создать образ того, что они все контролируют и что захват власти почти неизбежен», — добавил Клаессон.

*Движение «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.