Лондон, 14 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» хочет приобрести в свой состав полузащитника лиссабонской команды «Спортинг» Жоау Палиньи. Об этом 14 августа сообщает A Bola.

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Отмечается, что руководство лондонской команды готово отдать за 26-летнего футболиста около €40 млн.

При этом ранее стало известно, что к игроку также проявляет интерес московская команда ЦСКА.

Отметим, в прошлом сезоне Жоау Палиньи сыграл в составе «Спортинга» в 38 матчах и отличился в них двумя забитыми мячами.