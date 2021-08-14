Москва, 14 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Известная под псевдонимом МакSим певица Марина Абросимова переведена на домашнее лечение. Об этом сообщила менеджер артистки Яна Богушевская порталу StarHit.

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Представитель певицы рассказала, что на домашнем лечении рядом с артисткой постоянно будет дежурить медработник. При выписке МакSим составили подробный план восстановления, включающий упражнения дыхательной гимнастики и физиотерапию.

«Марине ещё предстоит длительная реабилитация и лечение. Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой», — рассказала Богушевская.

Она добавила, что последствия длительного медикаментозного сна дали некоторые осложнения на память. В частности, певица не помнит некоторые события, произошедшие незадолго до комы.

Марина Абросимова была госпитализирована в одну из московских клиник с пневмонией в июне текущего года. Позже из-за ухудшения состояния певицы врачи ввели пациентку в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. МакSим была выведена из медикаментозного сна в начале августа.