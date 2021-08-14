Москва, 14 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Бывший нападающий московского хоккейного клуба Динамо» Илья Шипов перешел в состав другой московской команды «Спартак». Об этом 14 августа сообщает пресс-служба «красно-белых» в своем Телеграм-канале.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

Уточняется, что руководство «Спартака» заключило с 27-летним хоккеистом двусторонний контракт на один год.

Отметим, Илья Шипов большую часть карьеры провел в системе московского «Динамо». Всего он сыграл 95 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В минувшем сезоне провел в составе «Динамо» 25 матчей и набрал в них восемь (три шайбы + пять голевых передач) очков. Также сыграл 10 матчей за «Динамо» из Красногорска и тоже набрал в них восемь (одна шайба + семь голевых передач) очков.