Калуга, 14 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 128 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 августа. Днём ранее, 13 августа, в регионе было зарегистрировано 126 случаев.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 42 тыс. 978 человек, 39 тыс. 789 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 525 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.