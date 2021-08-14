Симферополь, 14 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Попытка получить доступ к электронной карте ребенка на портале mos.ru оказалась невозможной, если это делать с территории Крыма. Об этом сообщает ИА REX.

Скриншот ответа mos.ru на запрос с территории Крыма

Такая нужная и современная услуга в Москве, как электронная медицинская карта, уже доказала свою эффективность. Пользователь портала mos.ru может самостоятельно увидеть результаты анализов, вести дневник вакцинации и т. д. Есть также возможность подключить медицинские карты детей. Автоматически это не происходит.

Как пояснили в службе поддержки, если карты детей там не отображаются, следует пройти по ссылке https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/3697/. Нажать «получить услугу». Откроется вкладка «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте». В этой вкладке открывается форма для заполнения по шагам. На первый взгляд, ничего сложного. Но, только если вы решили заняться процессом регистрации с территории России.

Казалось бы, что территория России, ее границы, по крайней мере госорганами и их сервисами не оспариваются. Тем не менее попытка получить доступ к электронной карте ребенка на портале mos.ru согласно инструкции оказалось безуспешной, если это делать с территории Крыма.

«Доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ», — говорится на сайте mos.ru. Жаль, нет возможности под этим сообщением задать вопрос: «Крым наш?»