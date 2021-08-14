Флоренция, Италия, 14 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Сербский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Душан Влахович может перейти в лондонскую команду «Тоттенхэм». Об этом 14 августа сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По информации издания, в настоящее время стороны уже начали переговоры о возможности трансфера 21-летнего футболиста, однако пока руководство «Тоттенхэма» не сделало по игроку официального предложения.

Отметим, в прошедшем сезоне Душан Влахович сыграл в составе «Фиорентины» в 40 матчах во всех турнирах и отметился в них 21 забитым голом и двумя результативными передачами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.