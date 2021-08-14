Москва, 14 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из города Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

Напомним что Владимир Путин познакомился с семьей Гавриленко, в которой восемь детей, 1 июня, во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Члены семьи рассказали президенту, что собираются отправиться из Надыма в Краснодарский край на автомобиле. Российский лидер предложил им «сесть всей семьей на самолет» и пообещал, что в Сочи им организуют хороший отдых.

Сегодня в телефонном разговоре Путин спросил Гавриленко о впечатлениях от отпуска. Выяснилось, что в Сочи для многодетной семьи подготовили целую экскурсионно-развлекательную программу. Семья Гавриленко побывала в местном дельфинарии, на морской прогулке, в Красной поляне, в «Роза Хуторе», в парке Ривьера, на автодроме, а также в имеретинском кластере, где проводилась Олимпиада 2014 года.

При этом сейчас семья Гавриленко продолжает отдых на Кубани.

«Путин пожелал Гавриленко успешного и благополучного дальнейшего продолжения отпуска», — сообщила пресс-служба президента России.