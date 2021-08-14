Барселона, Испания, 14 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» должен погасить задолженность по зарплате в размере €52 млн перед своим бывшим аргентинским форвардом Лионелем Месси. Об этом 14 августа сообщает Diario Sport.

Nathan Rupert Лионель Месси

Отмечается, что ранее 34-летний игрок согласился получить указанную сумму в рассрочку, о чем его попросил экс-президент клуба Жозеп Бартомеу.

При этом бывший президент каталонцев попросил выплатить зарплату частями у всех игроков клуба, на что многие из них согласились, однако долг «Барселоны» перед Месси, очевидно, является самым большим.

Также указывается, что в «Барселоне» хотят выплатить задолженность по зарплате игроков на протяжении 2021 и 2022 года.

Отметим, Лионель Месси играл за каталонский клуб с 2005 года и недавно перешел в команду «Пари Сен-Жермен». В минувшем сезоне он сыграл за «Барселону» в 35 матчах испанской Примеры, отметившись в них 30 голами и девятью голевыми пасами.