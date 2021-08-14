Москва, 14 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Глобальная платёжная система Visa начала внедрять в России функцию удаления данных о банковских картах из интернет-магазинов и других сторонних сайтов. Об этом представители Visa сообщили «Известиям».

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С помощью новой функции владельцы карт Visa смогут проверить активные подписки на различные сервисы. Это позволит избежать автоматических платежей на уже неактуальные подписки.

Также клиенты получат возможность просмотра сайтов, на которых были сохранены данные об их банковской карте. Новая услуга повысит безопасность хранения клиентских данных.

Сервис уже внедряют банки-партнёры Visa, включая ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. Планируется, что эта функция будет доступна через мобильные приложения банков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже денежных средств с банковских счетов граждан путём взлома их учётных записей в приложении для заказа такси.