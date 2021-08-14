Лондон, 14 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Французский нападающий лондонского футбольного клуба «Арсенал» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть свою команду нынешним летом. Об этом 14 августа сообщает The Times.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

По данным издания, руководство «Арсенала» готово рассмотреть предложения о трансфере 32-летнего футболиста.

Также указывается, что главный тренер «канониров» Микель Артета недоволен результатами игры форварда, а команда намерена его продажей разгрузить зарплатную ведомость.

Отметим, Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в лондонский «Арсенал» из дортмундской команды «Боруссия» в 2018 году и в минувшем сезоне сыграл в 29 матчах чемпионата английской Премьер-лиги, отметившись в них десятью голами и тремя результативными передачами.