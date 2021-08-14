Локарно, Швейцария, 14 августа, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021 получил исполнитель главной роли в фильме Глеба Панфилова «Иван Денисович» Филипп Янковский. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК.

(сс) geralt Кинофестиваль

Премьерный показ фильма по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына на 74-ом международном кинофестивале в Локарно прошёл 13 августа. Лауреаты фестиваля будут объявлены позже 14 августа, однако уже известно, что актёр Янковский удостоен приза международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021 за роль в этом фильме.

«Это огромное счастье — работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов… Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери», — рассказал актёр.

Кинокомпания «Вера» и телеканал «Россия-1» начали съёмки фильма «Иван Денисович» в 2017 году. В российский прокат картина выйдет 23 сентября 2021 года.