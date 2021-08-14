Мадрид, 14 августа, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о том, что мадридский футбольный клуб «Реал» намерен перейти из Ла Лиги (высший дивизион испанского футбола) в английскую Премьер-лигу (АПЛ), не соответствуют действительности. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба команды из Мадрида.

RonnyK «Реал Мадрид»

«Учитывая информацию, опубликованную газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что «Реал» изучает возможность выхода из Ла Лиги и перехода в АПЛ, наш клуб хочет пояснить, что это абсолютно ложно, а также абсурдно и невозможно», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее издание Mundo Deportivo сообщило, что мадридский «Реал» рассматривает вариант с переходом из чемпионата Испании в чемпионат Англии.

Напомним, в матче первого тура нового сезона испанской Примеры «Реал» позднее 14 августа встретится с клубом из Виториа «Алавес».