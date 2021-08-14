Манчестер, Великобритания, 14 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен продлить соглашение со своим защитником Люком Шоу. Об этом 14 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

«Манчестер Юнайтед»

По данным источника, руководство «МЮ» собирается продлить контракт с 26-летним футболистом до 2026, в то время, как его действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, Люк Шоу является воспитанником команды «Саутгемптон» и играет в составе манчестерского клуба с 2014 года. За это время он принял участие в 185 матчах и забил в них три гола.