Пекин, 14 августа, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Продажи электромобилей американской компании Tesla в Китае в июле упали на 69% в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Auto.sohu.com Tesla Motors

В июле компания Tesla продала в Китае всего 8621 электромобиль, что на 69% меньше показателей июня. При этом расположенный в Шанхае завод способен производить значительно больше электромобилей, поэтому американской компании пришлось нарастить поставки с этого завода в страны Европы.

Tesla стала первой иностранной компанией, получившей разрешение на запуск завода по производству электромобилей в Китае. Однако весной 2021 года у компании возникли проблемы с регулирующими органами Китая по вопросам безопасности дорожного движения.

Также падение продаж объясняется ростом конкуренции со стороны местных производителей. В июле близкие к Tesla продажи показали китайские стартапы Nio, Xpeng и Li Auto.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле Tesla начала предлагать на китайском рынке более дешёвую версию электромобиля Model Y.