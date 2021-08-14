Москва, , 13:09 — REGNUM Свое поздравления спортсменам и работникам сферы физической культуры и спорта с Днем физкультурника направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 14 августа обнародована на сайте Кремля.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в своем поздравлении глава Российского государства, в стране все больше ее жителей выбирает активный образ жизни и поддерживает традиции массового физкультурного движения.

Также Путин указал, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения».

«Для того, чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта, важно уделять приоритетное внимание созданию доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры. Во всех городах и посёлках должны открываться современные специализированные секции, стадионы и бассейны, переоснащаться школьные спортзалы, обустраиваться площадки для занятий физкультурой на придомовых территориях», — подчеркнул президент РФ.

При этом он добавил, что в этом процессе огромную роль играют тренеры, наставники, инструкторы и преподаватели — все, «кто трудится в сфере спорта, кто досконально знает и искренне любит своё дело».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент РФ Владимир Путин отказал в помиловании иностранцу, который отбывает наказание в исправительной колонии на Камчатке.