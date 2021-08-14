Чита, 14 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 14 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 60 280, причём 256 из них обнаружили только за минувшие сутки.

Mil.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Вместе с тем 53 314 пациентов (+191 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1250 человек (+3 за минувшие сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 119 находятся в тяжёлом состоянии (за минувшие сутки данные не изменились), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+5 за минувшие сутки).

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 скончались ещё четыре пациента