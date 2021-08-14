Трутнев потребовал лучше координировать тушение лесных пожаров в Якутии
Якутск, 14 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, возглавляющий окружной список «Единой России» на выборы в Госдуму, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал тщательнее координировать работу по тушению лесных пожаров в республике. Как передает ТАСС, об этом Трутнев заявил сегодня, 14 августа, на совещании в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района, где сейчас наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка.
В целом работа, считает он, по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», — сказал полпред.