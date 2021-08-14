Москва, 14 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Объявить амнистию для сделавших перепланировку в квартирах предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Николай Чеканов ИА REGNUM Многоквартирный дом

«Мы предлагаем провести амнистию перепланировок: дать людям возможность узаконить все изменения в квартирах в декларативным порядке, если такие изменения не угрожают целостности здания и коммуникациям», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что многие жилищные нормы регулируется законами субъектов РФ.

«Почему возведение лёгкой перегородки из гипсокартона в одном регионе не нужно согласовывать с властями, а в соседнем это уже обязательно?» — рассуждает парламентарий.

В целом, по его мнению, России нужна не только амнистия перепланировок, но и систематизация и либерализация федеральных региональных законов, чтобы и после амнистии люди могли обустраивать своё жилище так, как они этого хотят».

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