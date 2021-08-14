Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Около 8 тыс. граждан Афганистана, помогавшие США во время их операции в стране, могут быть переселены в Катар на фоне активного наступления боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.

Телеканал указывает, что соглашение между Дохой и Вашингтоном пока не заключено, но, по словам источника, первая группа в составе от 1 до 2 тыс. может направиться в Катар уже «скоро».

"Мы изучаем все доступные варианты. У нас нет никаких объявлений о местах переселения в третьи страны для афганских соискателей специальных миграционных виз», — подчеркнул в общении с The Hill представитель государственного департамента.

Администрация Байдена заявила 12 августа, что 1 тыс. американских военнослужащих направятся в Катар для оказания помощи в обработке заявлений от афганцев, уже находящихся в стране. Афганцы пытаются получить визы в США за то, что они помогали США во время войны.

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается с тех пор, как США начали вывод войск из страны. К настоящему времени боевик захватили столицы 17 провинций.