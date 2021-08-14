Неаполь, Италия, 14 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Сенегальский защитник неаполитанского клуба «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в чемпионат Франции. Об этом 14 августа сообщает Corriere dello Sport.

Www.sscnapoli.it Калиду Кулибали

По данным источника, команда «Пари Сен-Жермен» рассматривает 30-летнего футболист в качестве замены своему травмированному испанскому защитнику Серхио Рамосу, выбывшему до середины сентября.

Отметим, Калиду Кулибали играет в «Наполи» с 2014 года и в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах, не отметившись в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.