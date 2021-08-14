Москва, 14 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Банк ВТБ повышает ставки по основным ипотечным программам 18 августа, сообщает РБК. По данным агентства, базовая ставка увеличится на 0,4 процентного пункта по кредитам на новостройки, готовое жилье и рефинансирование. Условия кредитования по льготным госпрограммам сохранятся.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Ранее представитель банка отмечал, что ВТБ не исключает изменения ставок по ипотеке. В июне кредитным учреждением уже были повышены ставки по ипотечным ссудам. Сейчас базовая ставка по кредитам на покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке в ВТБ составляет 8,8%. После пересмотра, подсчитали в РБК, она увеличится до 9,2% (без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет с текущих 8,2% до 8,6% годовых. Для клиентов, уже подавших заявку на ипотеку, ставки с 18 августа не изменятся, уточнил один из собеседников издания.

Напомним, 23 июля Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,25%, из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий.