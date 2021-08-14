Лондон, 14 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Итальянский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Давиде Дзаппакоста может перейти в команду из Бергамо «Аталанта». Об этом 14 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, 29-летний футболист не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Отметим, в прошлом сезоне Давиде Дзаппакоста играл на правах аренды за генуэзский клуба «Дженоа» и 25 матчах смог забить четыре гола и отдать две результативные передачи.