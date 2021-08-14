Роквилл, США, 14 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником AthenaX добавил в ролевую игру Fallout 4 доспехи главного героя франшизы Doom. Об этом 14 августа сообщает издание PC Gamer.

Скриншот из игры Doom Eternal Doom

Как отмечает PC Gamer, броню Палача Рока (главного героя Doom) можно будет создать на верстаке по частям. Она будет доступна в трёх вариациях: лёгкой, средней и тяжёлой.

Напомним, что Fallout 4 — это популярная ролевая игра от команды Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2015 году.