Москва, 14 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров в сентябре совершат два выхода в открытый космос с Международной космической станции для работ по интеграции нового российского модуля «Наука». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Первый выход в открытый космос назначен на 2 сентября. Планируется, что Новицкий и Дубров проведут за бортом станции шесть с половиной часов.

Главной задачей этого выхода станут плановые работы по интеграции лабораторного модуля «Наука» в состав станции. Ещё один выход в открытый космос для решения этой задачи запланирован на 8 сентября.

Модуль «Наука» был запущен посредством ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур» 21 июля. Лабораторный модуль пристыковался к МКС 29 июля.

«Наука» стала первым новым российским модулем МКС за последние 11 лет. После интеграции «Науки» российский сегмент орбитальной станции получит новые площадки для проведения экспериментов, а также дополнительные объёмы для хранения грузов и размещения аппаратуры.