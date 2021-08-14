14 августа 2021 | Время чтения 6 мин

Происходящие события показывают наивность тех, кто верил в польско-американский альянс. Всегда было очевидно, что интересы великих держав подвержены изменениям, существует иерархия важности национальных интересов и государств. Если кто-то думал, что для вашингтонского истеблишмента вес Израиля и диаспоры сопоставим с весом Польши, то ему следует навсегда отказаться от занятий международными делами.

Давид Березицкий, , 12:19 — REGNUM Последние дни были не самыми легкими для правящей польской коалиции «Объединенные правые» (ZP), и трудно ожидать, что следующие будут легче. ZP — это альянс, состоящий из партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) и двух небольших партий: «Солидарная Польша» (SP) министра юстиции и генерального прокурора Збигнева Зёбро и «Соглашение» до недавнего времени вице-премьера Ярослава Говина. Они оба любят создавать проблемы, с той разницей, что Зёбро рьяно защищает интересы Польши, а Говина называют «человеком из американского посольства». Этот вопрос не имел бы никакого значения, если бы парламентское большинство не зависело от этих двух политиков.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский сейм насчитывает 460 депутатов, у PiS — почти половина, но 18 депутатов Говина и 19 депутатов Зёбро, соответственно, были решающими. Почему я пишу в прошедшем времени «были»? Говоря попросту и неформально, Качиньскому надоели и «американский» польский телеканал TVN, и преданный своим интересам глава «Соглашения». Поскольку лидер правящей партии является эффективным квотербеком, Говин уже несколько недель теряет депутатов из-за действий главы новой Республиканской партии Адама Биляна, ранее конкурента экс-заместителя председателя правительства за лидерство в «Соглашении». 11 августа этого года Говин был официально отправлен в отставку президентом Польши Анджеем Дудой по просьбе премьер-министра Матеуша Моравецкого. Часть депутатов «Соглашения» ушла в PiS и к республиканцам, а в «Несогласии», как иронично называет эту формацию профессор Адам Веломский, осталось 8 сабель.

Раскололи «Соглашение» и привели к отставке Говина его защита американских интересов. Дело в следующем. 24 июня сего года, несмотря на давление Вашингтона на Польшу из-за претензий еврейских общин, сейм проголосовал за поправки, которые блокируют притязания на имущество погибших во время Второй мировой войны граждан Польши, которое перешло в собственность государства. «За» проголосовали 309 депутатов, «против» — 0, воздержались — 120. Это стало в том числе ответом на «акт 447», принятый в 2017 году в США закон о правосудии для выживших на тему реституции. Данный акт встретил резкую реакцию Моравецкого. «Пока я буду премьер-министром, Польша, конечно, не будет платить за преступления Германии. Ни злотый, ни евро, ни доллар», — сказал он на конференции в Брюсселе.

Польский сейм Szczebrzeszynski

Теперь скажем о вопросе Lex TVN, поправке к закону о вещании, которая принуждала американцев к продаже легальным путем акций принадлежащего им польского телеканала TVN. Согласно положениям поправки, иностранный капитал (вне пределов Европейской экономической зоны — ЕЭС) не может владеть более 49% акциями польского электронного СМИ. Правительство объясняло это опасениями того, что Россия или Китай вдруг выкупят TVN и будут вести свою пропаганду в Польше. Но факты таковы, что «Право и справедливость» путем Lex TVN избавляется от американцев, чему пытался противодействовать Говин. Эта поправка на днях была в итоге одобрена сеймом, хотя голосование сопровождалось скандалом. Два депутата от PiS не приняли участие в ключевом голосовании, но затем маршал сейма Эльжбета Витек поставила вопрос на повторное рассмотрение. И тут на помощь правящей партии пришел Павел Кукиз и несколько депутатов от «Кукиз 15». Поправку приняли.

Почему это важно для Польши? В конце концов, это нормально, что суверенное государство имеет право решать такие очевидные в Европе вопросы, как выморочная собственность (после смерти гражданина передается в государственное казначейство) или защита национального рынка от иностранных корпораций вне ЕЭС (аналогичные правила существуют в Австрии, еще более строгие в Германии и Франции). Однако польские власти столкнулись с жесткой критикой как со стороны Евросоюза, так и США, и Израиля.

«Плюрализм СМИ и разнообразие мнений — это то, что приветствуется сильными демократиями, а не противостоит им. Проект закона о СМИ Польши посылает негативный сигнал», — заявила еврокомиссар Вера Журова.

«Баннер свободных СМИ», который держали демонстранты, протестующие против «Lex TVN 10» августа в Польше. Томаш Молина

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тем, что польский парламент принял закон, который резко ограничивает процесс подачи заявлений о реституции имущества, несправедливо конфискованного в Польше в коммунистический период. (…) Мы настоятельно призываем президента Дуду не подписывать закон. (…) Соединенные Штаты также глубоко обеспокоены законопроектом, принятым нижней палатой парламента и направленным на наиболее просматриваемую независимую станцию, которая также является одной из крупнейших американских инвестиций в стране», — госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В связи с принятием поправки, ограничивающей имущественные права жертв Холокоста, я не буду создавать израильско-польскую парламентскую группу. Этот закон оскверняет память о Холокосте и наносит ущерб израильско-польским отношениям. Я призываю президента Анджея Дудя наложить вето на этот акт», — спикер Кнессета Мики Леви.

С самого начала я предполагал, что вопросы неразрывно связаны. Последние мои сомнения развеял бывший председатель Кнессета и экс-посол в Польше Шева Вайс. 9 августа этого года он вдруг дал интервью газете Rzeczpospolita, где заявил, что «мы должны вернуться за стол переговоров» (репарации. — Д. Б.) и что «США будут бороться с Польшей» (TVN. — Д. Б.). Чтобы понять, насколько тесно эти вопросы связаны между собой, следует упомянуть личность Дэвида Заслава, президента Discovery Inc., американского концерна, де-факто владеющего TVN. Этот человек также является членом исполнительного комитета фонда USC Shoah Foundation, который сотрудничает со Всемирным еврейским конгрессом (крупнейшим лоббистом получения компенсационных выплат от Польши).

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Очень быстро возникли спекуляции на тему, что дислоцированный в Польше американский воинский контингент будет переброшен в Германию и Румынию по указанию Вашингтона. Польша выделяет около 130 миллионов долларов в год на содержание этого контингента, так что допущение звучит довольно заманчиво. Высказываются предположения и о других санкциях, звучат три сценария:

США откажутся пригласить Польшу на декабрьский саммит мировых демократий, организованный президентом Джо Байденом;

будет заблокирована продажа Польше американского оружия, речь идет о танках Abrams;

так называемый ядерный вариант — Вашингтон введет запрет на въезд в США президента Дуды, Качиньского и премьера Моравецкого.

Вообще-то, такие «сложности» могут оказаться весьма выгодными для Варшавы. Но дело не только в этом. Американцы десятилетиями позиционировали себя главным союзником Польши. Между тем всего лишь из-за отказа Варшавы следовать инструкциям Вашингтона, благоприятным для Израиля, по изменению польской внутренней политики идут разговоры о выводе солдат США и срыве военного сотрудничества. И это в мирное время, как сейчас. Страшно подумать, как американцы стали бы шантажировать Польшу во время войны.

В заключение приведу одно услышанное мною мнение: «Происходящие события показывают наивность тех, кто верил в польско-американский альянс. Всегда было очевидно, что интересы великих держав подвержены изменениям, существует иерархия важности национальных интересов и государств. Если кто-то думал, что для вашингтонского истеблишмента вес Израиля и диаспоры сопоставим с весом Польши, то ему следует навсегда отказаться от занятий международными делами, потому что это приносит нашей стране только вред».

И это то, что желательно учитывать польским властям.