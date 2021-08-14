Мадрид, 14 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может перейти в мадридскую команду «Реал» уже нынешним летом. Об этом 14 августа сообщает L'Equipe.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

По информации источника, в данный момент руководство мадридцев рассматривает возможность подписания контракта с 22-летним футболистом.

Отмечается, что в пользу «Реала» могут сыграть два обстоятельства — грядущее окончание срока действия контракта игрока с парижанами и необходимость для «ПСЖ» совершить некоторые продажи, чтобы сбалансировать платёжную ведомость после прихода в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Также указывается, что отсутствие расходов и возможные продажи норвежского полузащитника Мартина Эдегора и доминиканского нападающего Мариано Диаса позволит мадридскому клубу предложить за Мбаппе €150 млн, а случае если трансфер все же сорвется — это позволит заложить основу для перехода нападающего в «Реал» следующим летом.

Отметим, в минувшем сезоне Килиан Мбаппе сыграл в составе «ПСЖ» в 31 матче и отметился в них 27 голами и семью голевыми пасами.