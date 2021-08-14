Звезды спорта проведут День физкультурника по инициативе «Единой России»
Москва, 14 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Звезды российского спорта проведут в регионах День физкультурника по инициативе «Единой России». Как сообщает пресс-служба партии, к мероприятию присоединятся участники и победители Олимпийских игр-2020 в Токио. Тренировки для всех желающих в регионах проведут также мастера спорта и победители международных соревнований.
Во Всеволжске Ленинградской области олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова (фракция «Единой России») расскажет жителям, как поддерживать физическую форму, и покажет комплекс упражнений.
Российский боксер, мастер спорта международного класса, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог (фракция «Единой России») проведет «Зарядку со звездой» в станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края.
«Вместе со мной в праздничной зарядке будет принимать участие первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, — рассказал он. — У нас уже традиция — мы вместе с олимпийцами, благотворительным фондом «Доступный спорт» регулярно проводим различные мероприятия, в том числе и в День физкультурника. Цель акции — пропаганда здорового образа жизни, акцент делается на школьников. Если дети приходят на наши мероприятия, то с собой они, как правило, приводят родителей. Таким образом в семье зарождается спортивная культура и остается в ней уже надолго». ⠀
Многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев (фракция «Единой России») выйдет на зарядку в Брянской области. Он побывает в Выгоничском районе, где также откроет «Веселые старты» и встретится со спортсменами-активистами. В Тольятти мастер-класс для земляков проведет российская гандболистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Ольга Фомина. В олимпийской разминке по видеосвязи примут участие и учащиеся самарской школы №55, которые соберутся на площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт».
В Саранске гостей спортивного праздника поприветствует легкоатлетка, специализирующаяся в спортивной ходьбе Елена Лашманова, в Ростове-на-Дону — рапиристка, Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Лариса Коробейникова, в Уфе — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Рима Баталова (фракция «Единой России»).
Сразу несколько звезд спорта устроят спортивный праздник в парке имени Г.К. Жукова в Кемерово: это спортсмен-саночник, пятикратный обладатель Кубка России, участник двух зимних Олимпийских игр Степан Федоров; российский легкоатлет, специалист по барьерному бегу Андрей Кислых; советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров Вячеслав Иваненко и советский и российский марафонец, заслуженный мастер спорта СССР Яков Толстиков. После зарядки состоится турнир по стрит-болу.
Акция «Зарядка со звездой», которая проводится по инициативе «Единой России», направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом. В апреле 2021 года к ней присоединились более 7,5 тысяч человек в 41 регионе России.