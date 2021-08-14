Москва, 14 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Звезды российского спорта проведут в регионах День физкультурника по инициативе «Единой России». Как сообщает пресс-служба партии, к мероприятию присоединятся участники и победители Олимпийских игр-2020 в Токио. Тренировки для всех желающих в регионах проведут также мастера спорта и победители международных соревнований.

Советский плакат. Физкультура зимой и летом

Во Всеволжске Ленинградской области олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова (фракция «Единой России») расскажет жителям, как поддерживать физическую форму, и покажет комплекс упражнений.

Российский боксер, мастер спорта международного класса, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пирог (фракция «Единой России») проведет «Зарядку со звездой» в станице Голубицкая Темрюкского района Краснодарского края.

«Вместе со мной в праздничной зарядке будет принимать участие первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, — рассказал он. — У нас уже традиция — мы вместе с олимпийцами, благотворительным фондом «Доступный спорт» регулярно проводим различные мероприятия, в том числе и в День физкультурника. Цель акции — пропаганда здорового образа жизни, акцент делается на школьников. Если дети приходят на наши мероприятия, то с собой они, как правило, приводят родителей. Таким образом в семье зарождается спортивная культура и остается в ней уже надолго». ⠀

Многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев (фракция «Единой России») выйдет на зарядку в Брянской области. Он побывает в Выгоничском районе, где также откроет «Веселые старты» и встретится со спортсменами-активистами. В Тольятти мастер-класс для земляков проведет российская гандболистка, серебряный призер Олимпиады в Токио Ольга Фомина. В олимпийской разминке по видеосвязи примут участие и учащиеся самарской школы №55, которые соберутся на площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт».

В Саранске гостей спортивного праздника поприветствует легкоатлетка, специализирующаяся в спортивной ходьбе Елена Лашманова, в Ростове-на-Дону — рапиристка, Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Лариса Коробейникова, в Уфе — 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр в беге на дистанции от 100 до 5000 метров, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Госдумы Рима Баталова (фракция «Единой России»).

Сразу несколько звезд спорта устроят спортивный праздник в парке имени Г.К. Жукова в Кемерово: это спортсмен-саночник, пятикратный обладатель Кубка России, участник двух зимних Олимпийских игр Степан Федоров; российский легкоатлет, специалист по барьерному бегу Андрей Кислых; советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион олимпийских игр 1988 года в ходьбе на 50 километров Вячеслав Иваненко и советский и российский марафонец, заслуженный мастер спорта СССР Яков Толстиков. После зарядки состоится турнир по стрит-болу.

Акция «Зарядка со звездой», которая проводится по инициативе «Единой России», направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение молодежи к занятиям спортом. В апреле 2021 года к ней присоединились более 7,5 тысяч человек в 41 регионе России.