Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Сотрудники американского посольства в Кабуле получили распоряжение начать уничтожение всей конфиденциальной информации перед запланированной эвакуацией, сообщает New York Post.

В соответствующем распоряжении указывается, что сотрудники дипломатического представительства США должны уничтожить документы и все компьютеры.

Ранее президент США Джо Байден отдал указ о разворачивании дополнительных 3 тыс. американских военнослужащих, которые должны помощь с эвакуацией посольства на фоне опасений, что боевики могут захватить Кабул в течение нескольких недель.

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