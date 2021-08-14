Вашингтон, 14 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер в ближайшем будущем не планирует запускать сервис Xbox Game Pass на других платформах. Об этом сообщило издание VGC.

Xbox Series X

«У нас нет планов переносить его (Game Pass — ИА REGNUM) на какие-либо другие закрытые платформы — в основном потому, что эти закрытые платформы не хотят чего-то подобного», — рассказывает Спенсер. При этом глава Xbox не отрицает возможного появления Game Pass на других консолях в долгосрочной перспективе.

Напомним, что Xbox Game Pass — это сервис подписки для обладателей консолей Xbox и компьютеров с операционной системой Windows. Он позволяет геймерам получать доступ к богатой библиотеке видеоигр.