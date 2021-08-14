Манчестер, Великобритания, 14 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Сити» продолжает пытаться заполучить в свой состав нападающего лондонской команды «Тоттенхэм» Гарри Кейна. Об этом 14 августа сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

enviro warrior Гарри Кейн

По информации источника, на будущей неделе руководство «МС» собирается предложить лондонцам € 150 млн за 28-летнего футболиста и хочет понять окончательную позицию «Тоттенхэма» по игроку.

Отметим, Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и в минувшем сезоне сыграл за клуб в 35 матчах, отметившись в них 23 голами (четыре — с пенальти) и 14 результативными передачами.