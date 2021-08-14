Москва, 14 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум.

Всероссийское движение «Вдохновители» и Ассамблея народов Евразии при поддержке Народного фронта запустили новый общенациональный социальный проект «Наше будущее. Новые лица». Проект направлен на вовлечение молодежи в общественную деятельность и дает возможность подросткам стать спикерами международных форумов. Его презентация прошла 12 августа в Калуге на форуме «Цифровая эволюция».

ОНФ Общероссийский народный фронт

«Идея проекта «Наше будущее. Новые лица» — сделать талантливых представителей молодежи лицами крупных международных форумов, которые проходят в России; дать им возможность выступить на таких мероприятиях; рассказать их истории успеха, которые станут примером и стимулом для подрастающего поколения россиян и молодёжи из других стран», — отметил председатель правления всероссийского движения «Вдохновители» Михаил Палей.

Социальный проект также призван повысить мотивацию к учебе и рост успеваемости школьников, их вовлечение в общественно полезную деятельность, увеличить число инициатив и рассказать о достижениях талантливой молодёжи широкой аудитории.

На предложение участия в проекте откликнулись 15 регионов, предоставив более 200 кандидатов в возрасте от 12 до 18 лет.

«Народный фронт, движение"Вдохновители» и Ассамблея народов Евразии уже заключили соглашение о сотрудничестве в рамках проекта с подразделениями правительств Калужской, Белгородской и Саратовской областей, для того, чтобы вместе развивать систему поиска, развития и поддержки талантливых молодых людей-участников проекта. Соглашение открытое и уверен, что многие регионы скоро присоединятся к нам», — отметил в беседе с журналистами заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

Свое содействие этому проекту заявили Санкт-Петербургский университет ИТМО, Ассоциация компьютерного спорта, международная школа программирования «Алгоритмика» и движение Национальной технологической инициативы.