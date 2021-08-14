«Наше будущее. Новые лица». ОНФ помогает школьникам
Москва, 14 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум.
Всероссийское движение «Вдохновители» и Ассамблея народов Евразии при поддержке Народного фронта запустили новый общенациональный социальный проект «Наше будущее. Новые лица». Проект направлен на вовлечение молодежи в общественную деятельность и дает возможность подросткам стать спикерами международных форумов. Его презентация прошла 12 августа в Калуге на форуме «Цифровая эволюция».
Социальный проект также призван повысить мотивацию к учебе и рост успеваемости школьников, их вовлечение в общественно полезную деятельность, увеличить число инициатив и рассказать о достижениях талантливой молодёжи широкой аудитории.
На предложение участия в проекте откликнулись 15 регионов, предоставив более 200 кандидатов в возрасте от 12 до 18 лет.
Свое содействие этому проекту заявили Санкт-Петербургский университет ИТМО, Ассоциация компьютерного спорта, международная школа программирования «Алгоритмика» и движение Национальной технологической инициативы.