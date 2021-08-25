Хельсинки, 14 августа, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Финская студия Remedy работает над новым крупнобюджетным проектом в сотрудничестве с Epic Games. Об этом сообщило издание Game Informer.

Игра Control Remedy

Помимо этого, стало известно, что успех Control «проложил путь для более масштабного и дорогого» продолжения этой игры. Сейчас оно находится на этапе планирования и создания первых концептов.

Напомним, что Control — это фантастический экшен с видом от третьего лица, релиз которого состоялся в 2019 году. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.