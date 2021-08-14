Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «пытаются изолировать» столицу Афганистана Кабул, заявили 13 августа в Пентагоне, сообщает New York Post.

«Прямо сейчас Кабул не находится в условиях неминуемой угрозы, однако, если просто посмотреть на то, что делают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), становится очевидно, что они пытаются изолировать Кабул», — отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее один из чиновников оборонного ведомства высказал опасения в связи с тем, что радикалы могут захватить столицу в течение нескольких дней.