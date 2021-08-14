Санкт-Петербург, 14 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Шестой этнический фестиваль «Музыки мира» открывается в Санкт-Петербурге 14 августа. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Cyril Deug Балалайка

В течение двух дней в Шереметьевском дворце — Музее музыки выступит 14 коллективов из России и Казахстана. Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, лекции-концерты, мастер-классы и выставка мастеров этнических музыкальных инструментов.

«Идея фестиваля — сохранение национальных традиций и, одновременно, стремление говорить со зрителями на современном музыкальном языке. Название - «Музыки мира» - указывает на то, что разные национальные культуры одинаково самоценны: музык много — мир един», — сообщается на сайте фестиваля.

Учредителем «Музыки мира» является Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Фестиваль проводится с 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Калининграде прошёл первый международный музыкальный фестиваль «Кантата».