Москва, 14 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум.

Утренние пробежки по набережной, разминки с элементами единоборств и мастер-классы от олимпийских чемпионов. Участники команды «Молодёжки ОНФ» отмечают День физкультурника. В преддверии и в день праздника, 14 августа, по всей стране проходит акция «Чемпион двора». Тренировки организованы на открытых площадках — во дворах жилых домов, в парках и на стадионах. В некоторых регионах к спортивной акции «Молодёжки ОНФ» присоединяются целые районы.

ИА REGNUM День физкультурника

«День физкультурника в России — по-настоящему народный праздник. «Молодёжка ОНФ» всегда его отмечает самыми разными спортивными активностями и мероприятиями. Мы проводим зарядки, эстафеты и многое другое во дворах и спортивных сооружениях для людей, которые хотят и занимаются физической культурой. К нам всегда присоединяются спортсмены высшего мастерства — олимпийские чемпионы, победители мировых соревнований. Очень приятно, что в этот день жители страны видят на одной площадке, стоящих рядом, плечом к плечу, именитых спортсменов. В регионах такие мероприятия воспринимаются очень хорошо, люди уже привыкли и знают, что «Молодёжка ОНФ» всегда со спортом. Я всех поздравляю с Днем физкультурника! Только вперед!» — сказал член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В Санкт-Петербурге большой спортивный праздник прошел сразу на шести площадках Фрунзенского района. Разминку для жителей города провели именитые спортсмены. Среди них — шестикратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках, многократная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, лучшая спортсменка России в 1994 году, Герой Российской Федерации Любовь Егорова.

После зарядки прошла сдача нормативов «Готов к труду и обороне».

«Мы проводим праздник спорта и здоровья, и поэтому соблюдаем все меры безопасности. С учетом действующих ограничений на площадке у нас не более 75 человек. У всех участников и организаторов либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за три дня до мероприятия, либо сертификат о вакцинации», — отметил участник «Молодёжки ОНФ» в Санкт-Петербурге Алексей Голубев.

Жители Омска отмечают День физкультурника утренней зарядкой. Сегодня команда «Молодёжки ОНФ» провела акцию «Чемпион двора» в школе №104. Ее участники — подростки из социального проекта «Тренер» и школьники из детского лагеря. Разминку с элементами спортивных единоборств провели абсолютный чемпион Омской области по дзюдо Евгений Леус и мастер спорта России по самбо Иван Паринов.

В Орловской области спортивный праздник участники «Молодёжки ОНФ» организовали для воспитанников и сотрудников городского Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята выясняли, кто из них «Чемпион двора» в эстафете, прыжках и приседаниях. А разминку для ребят провел чемпион России и Европы по легкой атлетике Евгений Харин.

Мастер-классом по тайскому боксу отметили День физкультурника в Кемеровской области. Несколько основных приемов жителям Кемерово показала чемпионка России по тайскому боксу, кикбоксингу и MMA Вера Буга.

«Мы показали необычные движения танца, который проходит перед каждым чемпионатом по тайскому боксу. Сначала попробовали отточить эти элементы, а уже потом учились приемам бокса во время показательного боя. С первого раза, конечно, не получится хорошо, но радует то, что многие заинтересовались и проявили желание попробовать свои силы в тренировках», — рассказала Вера Буга.

Участники дагестанской команды «Молодёжки ОНФ» предложили заняться уличным спортом жителям Махачкалы. В акции, которая прошла на городском пляже, мог поучаствовать каждый желающий. Для них зарядку и мастер-класс провел мастер спорта международного класса, неоднократный Чемпион мира и Европы, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Шамиль Магомедов.

В Саратове праздник спорта прошел в спортивном комплексе «Звездный». Основной акцент — на уличных видах спорта. Мастер-классы для подростков социального проекта «Тренер», провели спортсмены Федерации воркаута Саратовской области и джамперы города. Акцию поддержали президент Федерация силового экстрима, обладатель титула «Сильнейший Человек России», мастер спорта по греко-римской борьбе Вячеслав Максюта.

Команда «Молодёжки ОНФ» Свердловской области провела общегородскую зарядку вместе с участниками проекта «Тренер». Помог екатеринбуржцам начать рабочий день с разминки участник команды, обладатель чёрного пояса 3-го дана по айкидо и джиу-джитсу Иван Щербицкий.

Напомним, День физкультурника — профессиональный праздник преподавателей физкультуры и всех, кто имеет отношение к спорту: тренеров, выпускников профильных учебных заведений и студентов, а также любителей спорта.