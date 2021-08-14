Хабаровск, 14 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо» переиграл с минимальным счетом команду «СКА-Хабаровск» в матче шестого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле хабаровского стадиона им. В.И. Ленина и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал полузащитник гостей Иван Енин, отличившийся на 72-й минуте. Также на 76-й минуте с поля после второй желтой карточки был удален защитник хозяев из Конго Эммерсон.

Отметим, в следующем матче «Торпедо» 21 августа на выезде сыграет с астраханским клубом «Волгарь», а «СКА-Хабаровск» в этот же день примет у себя красноярскую команду «Енисей».