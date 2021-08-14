Москва, 14 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. За сообщениями в СМИ о нападках на русскоязычное население в Казахстане и Киргизии стоят корыстные политические интересы. В этом 14 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель московского регионального отделения Общероссийского Кыргызского конгресса Марсель Салахунов:

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«На самом деле, это был информационный вброс некоторых политиков, которые сейчас используют любую мало-мальскую возможность для того, чтобы заработать себе дивиденды на предстоящих политических выборах в сентябре 2021 года.

Я сейчас говорю конкретно о конкретных политических деятелях, таких, как Жириновский и Миронов, которые активно муссируют эту проблему в СМИ. На самом деле, мы считаем, что для этого нет оснований, так как это были единичные случаи. И на бытовом уровне граждане Киргизии так вот конфликтовали. Соответственно, по каждому из двух случаев были приняты меры — насколько мы сейчас знаем, тот парень, который оскорбил русскоговорящую девушку и заставил говорить на киргизском языке, находится в СИЗО, ему предъявлены соответствующие законные требования.

Поэтому мы считаем, что речь идёт о так называемой, незаконной предвыборной агитации некоторых политических партий. Соответственно, поскольку они обладают большим информационным ресурсом, эту историю подхватили другие издания и националисты, которые данный информационный вброс с удовольствием взяли на вооружение и преследуют свои интересы, интересы прежде всего по дестабилизации ситуации, чтобы как-то повлиять на киргизско-российские отношения.

Многие хотят этот союз разрушить, но, к счастью, в официальной политике как Киргизии, так и России, сбоев в системности политического курса не наблюдается. Нет поводов для беспокойства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что казахские националисты, организовывая «языковые патрули», пытаются подорвать имидж президента Касым-Жомарт Токаева, заявил казахстанский политолог Максим Казначеев.

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