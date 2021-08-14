Берлин, 14 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. После ухода нынешнего канцлера Германии Ангелы Меркель в отставку ее пенсия будет составлять около €15 тыс. в месяц. Об этом 14 августа сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Как уточнили в организации, Меркель на регулярной основе с 1990 года избиралась в бундестаг и параллельно работала в правительстве Гельмута Коля, затем немного побыла в оппозиции, после чего стала федеральным канцлером и находилась на этой должности почти 16 лет.

По информации агентства, нынешний канцлер ФРГ должна получать пенсию в размере 65% от зарплаты депутата бундестага (на данный момент это €10 тыс.). При этом не указывается, сколько она будет получать за нахождение на посту канцлера, однако, по данным СМИ, занимавший эту должность до Меркель Герхард Шредер, который находился на ней в течение семи лет, получает около €6,5 тыс. в месяц.

Отметим, выборы в бундестаг состоятся в сентябре текущего года и по их итогам будет сформировано новое правительство ФРГ. При этом Меркель ранее заявила, что она не намерена претендовать в нем на должность канцлера.