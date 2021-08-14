Вашингтон, 14 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Американская компания Facebook добавила функцию сквозного шифрования голосовых и видеозвонков через приложение Messenger. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Kārlis Dambrāns Facebook Messenger

В 2020 году в Facebook зафиксировали резкий рост активности использования голосовой и видеосвязи в приложении Messenger. После этого в компании приняли решение о защите этой связи с помощью сквозного шифрования.

При использовании этой технологии общающиеся стороны обмениваются криптографическими ключами, которые не позволяют получить доступ к сообщениям третьим лицам. Текстовая переписка в Facebook Messenger защищается сквозным шифрованием с 2016 года.

«Люди хотят пользоваться безопасными и конфиденциальными приложениями для обмена сообщениями. Новые функции дают больший контроль по настройке защиты звонков и чатов», — отметили в Facebook.

Также в компании сообщили о тестировании функции сквозного шифрования в принадлежащей Facebook социальной сети Instagram. В мессенджере WhatsApp, также принадлежащем Facebook, поддержка этой технологии была добавлена ранее.