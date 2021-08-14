Владимир, 14 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Во Владимирской области рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает управление МВД по Владимирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение произошло около 3:15 по московскому времени на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» вАлександровском районе Владимирской области.

Автобус Neoplan, за рулем которого находился 57-летний водитель, двигался со стороны Ярославля в сторону Москвы и допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем MAN с полуприцепом «ТОНАР», которым управлял 37-летний водитель.

В результате столкновения пострадали 22 человека, госпитализация потребовалась 16 из них. Погибших нет.

По факту ДТП проводится проверка.