Колорадо, США, 14 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Компания Square Enix представила новый трейлер дополнения Wavelengths для игры Life is Strange: True Colors. Его опубликовали на официальном YouTube-канале проекта.

Скриншот с YouTube Life is Strange: True colors

Wavelengths станет сюжетным приквелом True Colors и расскажет историю Стеф Гингрич — одной из героинь оригинальной Life is Strange. Релиз дополнения ожидается 30 сентября 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, релиз игры Life is Strange: True Colors для консоли Nintendo Switch перенесли. Теперь ожидается, что эта версия проекта выйдет в конце 2021 года.