Москва, 14 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В случае, если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в ближайшее воскресенье, за российскую Коммунистическую партию (КПРФ) готовы были бы отдать свои голоса 11% жителей страны. Это следует из опроса Фонда «Общественное мнение», результаты которого 13 августа приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Уточняется, что исследование общественного мнения было проведено с 6 по 8 августа среди 3 тыс. человек из 207 населенных пунктов в 73 субъектах РФ.

Согласно полученным результатам, в случае, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за партию «Единая Россия» проголосовали бы 29% респондентов, за КПРФ — 11%, за ЛДПР — 9% и еще 6% — за партию «Справедливая Россия — За правду».

При этом 14% из числа опрошенных заявили, что они не собираются участвовать в выборах и еще 21% респондентов затруднился с выбором.

В то же время, 8% участвовавших в опросе заявили, что готовы отдать свои голоса за одну из малых партий. Так 2% на выборах в ближайшее воскресенье могла бы получить партия «Новые люди», еще по 1% респондентов отдали бы предпочтение Партии пенсионеров, «Яблоку», «Зеленой Альтернативе», «Коммунистам России» и «Родине» и еще менее 1% — некоторым другии политическим силам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии в преддверии выборов в Госдуму был организован центр видеонаблюдения при Общественной палате КЧР.