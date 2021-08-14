Берлин, , 10:24 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как она уйдет в отставку, будет получать специальную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков ФРГ.

Ангела Меркель (сс) EU2017EE Estonian Presidency

Было подсчитано, что Меркель с 1990 года регулярно избиралась в бундестаг, также она работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после недолгого пребывания в оппозиции, заняла пост федерального канцлера, на котором находится почти 16 лет.

Таким образом, Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты, а сегодня это около 10 тысяч евро. А вот сколько ей будут начислять за работу канцлером не уточняется, но известно, что ее предшественник Герхард Шредер, который был канцлером семь лет, получает за это около 6,5 тыс. евро в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Германии пройдут очередные парламентские выборы. Меркель заявила, что не будет претендовать на должность канцлера.