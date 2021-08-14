Берлин, 14 августа 2021, 10:24 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель после того, как она уйдет в отставку, будет получать специальную пенсию в размере около 15 тысяч евро. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков ФРГ.

Ангела Меркель
Ангела Меркель
(сс) EU2017EE Estonian Presidency

Было подсчитано, что Меркель с 1990 года регулярно избиралась в бундестаг, также она работала в правительстве Гельмута Коля, а затем, после недолгого пребывания в оппозиции, заняла пост федерального канцлера, на котором находится почти 16 лет.

Таким образом, Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты, а сегодня это около 10 тысяч евро. А вот сколько ей будут начислять за работу канцлером не уточняется, но известно, что ее предшественник Герхард Шредер, который был канцлером семь лет, получает за это около 6,5 тыс. евро в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Германии пройдут очередные парламентские выборы. Меркель заявила, что не будет претендовать на должность канцлера.