Москва, 14 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Большая часть жителей России считает, что чаще всего требуют ремонта отечественные автомобили. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса «Авито Авто».

Светлана Шаповалова Малый бизнес на Алтае. Автосервис

Эксперты «Авито Авто» провели опрос пользователей сервиса, попросив указать страну производства чаще всего ломающихся автомобилей. Большинство участников опроса — около 65% — указали, что чаще всего ломаются автомобили отечественных производителей.

Значительная часть респондентов (40%) считает, что самыми ненадёжными являются автомобили из Китая. 10% участников опроса считает, что с частыми поломками сталкиваются автомобили французских компаний. Ещё 8% опрошенных признали наиболее часто ломающимися автомобили из Южной Кореи.

Также участников опроса попросили указать частоту ремонта автомобилей. Почти половина автовладельцев (48%) ремонтирует авто в среднем раз в год. У 27% владельцев автомобилей проблемы возникают до трёх раз в год, 12% водителей ремонтирует свои авто более четырёх раз за год.

Более половины опрошенных (55%) тратит на ремонт авто от 10 000 до 40 000 рублей в год. 16% автовладельцев тратит на ремонт ежегодно более 40 000 рублей.