Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Оставлять контингент американских войск в Афганистане еще дольше не было никакого смысла, поскольку афганское правительство, пораженное всеми возможными пороками, все равно никогда не подготовилось бы к уходу США, пишет Дэниел Депетрис в статье, вышедшей 13 августа в Responsible Statecraft.

Депетрис напоминает, что целый ряд бывших американских командующих и чиновников, отвечавших за проведение операции в Афганистане, теперь возлагает ответственность за коллапс страны на президента Джо Байдена, который принял решение вывести войска из страны. Так, по словам бывшего заместителя помощника министра обороны Афганистана, Пакистана и Центральной Азии Дэвида Седни, после ухода из Афганистана Вашингтону никто больше не будет доверять.

«Однако все эти бывшие официальные лица не могут или не хотят признать, что Афганистан так долго находился в таком нестабильном состоянии, что США не там много могли сделать для его спасения», — отметил Депетрис, указав на то, что сокращение участия ВВС и вывод профессиональных военных советников неизбежно стало ударом по правительству Афганистана.

Дело только в том, что это же правительство страдало всеми возможными пороками, тогда как само оно, находясь под защитой бесчисленных охранников и толстых стен, оторвало от людей, которым должно было служить.

«Нынешняя ситуация с безопасностью в Афганистане ужасающая. Если судить по опыту, кровопролитие будет только усугубляться с течением дней и недель. Еще больше провинциальных столиц будут вырваны из-под власти афганского правительства. Администрация Байдена будет продолжать настаивать на том, что триумф талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле не является неизбежным, даже тогда, когда все больше афганских подразделений будет договариваться о капитуляции», — отметил эксперт.

«Тем не менее, в условиях этой нарастающей гражданской войны альтернатива полному осуществлению вывода войск США — продержаться еще несколько месяцев или лет в надежде, что афганское государство каким-то образом достигнет точки, когда сможет встать на ноги — просто не может рассматриваться всерьез. В самом деле, с учетом 20-летнего предыдущего опыта, пойти по этому пути было бы самым настоящим безумием», — заключил он.