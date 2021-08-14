Торонто, Канада, 14 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Хуберта Хуркача из Польши в матче четвертьфинала на турнире категории Masters в Торонто. Об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

Спортсмен из России обыграл польского теннисиста в трех сетах со счетом 2:6, 7:6, 7:6.

Соперники провели на корте 2 часа 16 минут. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, 22 раза подал навылет, четыре раза ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Его оппонент за этот же временной отрезок подал навылет восемь раз, один раз ошибся при подаче и смог реализовать два из двух возможных брейк-пойнтов.

Отметим, соперником Медведева в полуфинале будет победитель противостояния между представителем США Джоном Иснером и Гаэлем Монфисом из Франции.