Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Министерство обороны США планирует операцию по эвакуации всего состава посольства Соединенных Штатов в Кабуле. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Эвакуация из Сайгона. 29 апреля 1975

Сообщается, что американские дипломаты в Кабуле спешно уничтожают все секретные документы, чтобы не допустить их попадания в руки боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, что ранее в Государственном департаменте подчеркнули, что не собираются полностью эвакуировать свое посольство в Кабуле, а лишь сократят его численность. При этом в столице Афганистана были направлены дополнительные отряды американских военных для организации вывоза американских дипломатов и иных сотрудников американского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут успешное наступление против афганских правительственных войск на ряде направлений. Боеивкам удалось взять под контроль такие крупные города, как Герат и Кандагар, а также ряд провинциальных столиц. До Кабула талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осталось несколько десятков километров.