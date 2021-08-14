Краснодар, 14 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Краснодарском крае из-за сильных ливней по состоянию на утро 14 августа подтоплены как минимум 1,3 тысяч домовладений. Об этом сегодня сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Маскитный Наводнение

Напомним, что сильнейшие ливни с грозами, градом и шквалистым ветром обрушились на восток Крыма и Краснодарский край. Дожди могут продолжится и завтра, 15 августа.

По состоянию на утром 14 августа подтоплены 1 344 частных домовладения, 1 683 придомовые территории в 19 населенных пунктах. Также затоплен оказался один из участков краевой автомобильной дороги.

Спасатели эвакуировали почти тысячу детей из пяти летних лагерей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды на Кубани без электроснабжения остались 108 тысяч человек в 11 населенных пунктах.